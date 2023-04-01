Міністр оборони Німеччини назвав остаточну кількість танків Leopard, які отримає Україна
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що загалом Україна отримає від країн НАТО 160 танків Lepard 2 та Leopard 1
Про це Пісторіус розповів у інтерв'ю Die Welt.
За його словами, Польща із союзниками передасть два батальйони Leopard 2 - 60 танків. А до кінця року до них Україна отримає ще 100 танків Leopard 1, з яких буде сформовано чотири батальйони. Таким чином, загалом від країн НАТО надійде 160 "леопардів".
"Я не бачу сценарію, за якого вийде відправити Україні додаткові Leopard понад те, про що було оголошено. На жаль, у країн НАТО танки не стоять просто так, чекаючи на відправлення. Попри це, я вважаю, що в середньостроковій перспективі вдасться покрити потреби України", - сказав Пісторіус.
Водночас він додав, що окрім Leopard, Україна отримає британські та американські танки.
- 27 березня міністерство оборони Німеччини повідомило, що 18 важких бойових танків Leopard 2 прибули в Україну.
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