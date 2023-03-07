Міністр оборони Польщі припустив, скільки ще триватиме війна в Україні

Про це він сказав в інтерв'ю LA RAZÓN.

Відповідаючи на запитання про ймовірну тривалість війни, Блащак сказав: "Починаючи від масштабів сил і засобів і того, як зараз ведуться бойові дії в Україні, боюся, що йдеться не про тижні, а про місяці. Росія загрузла в Україні - як це було раніше в Чечні та Афганістані".

"Вийти з війни зараз означало би визнати помилку Кремля і необхідність зіткнутися з наслідками цієї варварської атаки", - додав він.

Очільник міноборони Польщі підкреслив, що військова допомога Україні та економічний тиск на РФ - це найефективніші форми протидії окупантам.

"Ми не повинні відчувати себе втомленими чи звільненими від підтримки України, ця нація теж бореться за нашу свободу, за свободу та цінності Європи", - резюмував чиновник.