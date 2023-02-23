Очільник міноборони Великої Британії вважає, що війна в Україні триватиме ще рік
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що війна в Україні триватиме ще рік, адже РФ демонструє зневагу до життів як українців, так і своїх військових
Про це Воллес сказав в інтерв'ю LBC.
Так, на запитання журналіста, чи будемо ми через 12 місяців знову сидіти і обговорювати війну, британський міністр відповів: "Я думаю, що будемо".
Воллес підкреслив, що президент РФ Володимир Путін демонструє зневагу до життів своїх солдатів і перетворив армію на м'ясорубку.
"Я думаю, він не збирається зупинятися", - сказав очільник міноборони Великої Британії.
"Його (Путіна, - ред.) триденний наступ перетворився на 365-денний наступ, і він досі не захопив і не утримав жодної з цілей. Єдиним об’єктом, який він захопив, був Херсон, який йому довелося покинути кілька місяців тому", - додав Воллес.
Також він нагадав, що Росія через свою агресію в Україні – повністю ізольована, співпраці з нею певною мірою уникає навіть Китай. Утім, на думку Воллеса, це не завадить РФ продовжувати війну.
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