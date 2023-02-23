Буданов припустив імовірність закінчення війни влітку поточного року

Про це він сказав в інтерв'ю одному з українських ЗМІ.

Журналіст запитав, чи вийдуть ЗСУ до кінця літа на кордони 1991 року і чи закінчиться війна.

"Дасть Бог, усі шанси для закінчення війни нашою перемогою з поверненням усіх наших кордонів зразка 91-го року у нас є", - відповів Буданов.

"Це мої думки й оцінки. Від них я нікуди не відходжу", - додав він.