Буданов припустив імовірність закінчення війни влітку поточного року
Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прогнозує закінчення війни з Росією влітку поточного року
Про це він сказав в інтерв'ю одному з українських ЗМІ.
Журналіст запитав, чи вийдуть ЗСУ до кінця літа на кордони 1991 року і чи закінчиться війна.
"Дасть Бог, усі шанси для закінчення війни нашою перемогою з поверненням усіх наших кордонів зразка 91-го року у нас є", - відповів Буданов.
"Це мої думки й оцінки. Від них я нікуди не відходжу", - додав він.
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