Міністр оборони Резніков вдруге захворів на коронавірус
У вівторок, 8 лютого, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що захворів на коронавірус
Про це міністр написав у Facebook.
"Станом на ранок 8 лютого у Києві зафіксовано 2 862 нових випадків коронавірусу за добу. Я потрапив сюди теж. Почуваюся добре, на самоізоляції, але в робочому режимі", - йдеться у повідомленні.
Резніков зазначив, що працює в режимі 24/7. Це за його словами, вдається завдяки сучасним засобам зв'язку, які були напрацьовані протягом майже двох років пандемії COVID-19.
"Та й новий штам, завдяки вчасній вакцинації, не так важко переноситься, як у першу хвилю.Тож, по-перше, вам всім здоров'я, бережіть себе і близьких! По-друге, be safe, get vaccinated! (Бережіть себе та вакцинуйтеся, - ред.)", - написав Резніков.
Міністр додав, що кішка Рися "не хворіє, але маскового режиму дотримується!"
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