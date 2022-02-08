Міністр оборони Резніков вдруге захворів на коронавірус

Про це міністр написав у Facebook.

"Станом на ранок 8 лютого у Києві зафіксовано 2 862 нових випадків коронавірусу за добу. Я потрапив сюди теж. Почуваюся добре, на самоізоляції, але в робочому режимі", - йдеться у повідомленні.

Резніков зазначив, що працює в режимі 24/7. Це за його словами, вдається завдяки сучасним засобам зв'язку, які були напрацьовані протягом майже двох років пандемії COVID-19.

"Та й новий штам, завдяки вчасній вакцинації, не так важко переноситься, як у першу хвилю.Тож, по-перше, вам всім здоров'я, бережіть себе і близьких! По-друге, be safe, get vaccinated! (Бережіть себе та вакцинуйтеся, - ред.)", - написав Резніков.



Міністр додав, що кішка Рися "не хворіє, але маскового режиму дотримується!"





Нагадаємо, вперше COVID-19 Резніков підхопив у листопаді 2020 року.

Також голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що 3 лютого отримав позитивний тест на коронавірус, а одужав 7 лютого.



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