Міністр транспорту Великої Британії заявив про готовність прийняти біженців з України у себе вдома
Міністр транспорту Великої Британії Грант Шаппс заявив, що готовий запропонувати власний будинок для розміщення біженців з України
Про це він написав у Twitter.
"За останні кілька тижнів ми всією сім’єю обговорювали руйнівну ситуацію в Україні, і тому ми маємо намір сьогодні подати заявку, щоб приєднатися до інших британських домогосподарств, які пропонують свій дім, щоб надати притулок українцям, поки їм не стане безпечно повернутися до своєї країни", - повідомив Шаппс.
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