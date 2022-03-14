Міністр транспорту Великої Британії заявив про готовність прийняти біженців з України у себе вдома

Про це він написав у Twitter.

"За останні кілька тижнів ми всією сім’єю обговорювали руйнівну ситуацію в Україні, і тому ми маємо намір сьогодні подати заявку, щоб приєднатися до інших британських домогосподарств, які пропонують свій дім, щоб надати притулок українцям, поки їм не стане безпечно повернутися до своєї країни", - повідомив Шаппс.