Про це повідомила пресслужба міністерства юстиції Німеччини у твіттері.

"Ми твердо стоїмо на боці України. Федеральний міністр юстиції Марко Бушман виїхав минулої ночі, щоб відвідати цю країну. Ясно одне: ми надаємо фінансову, військову та гуманітарну підтримку - і будемо це робити. Ми не відмовимося від свободи та справедливості", - йдеться у повідомленні відомства.

Відомо, що очільник німецького відомства планує провести переговори з українською владою та правозахисниками. Зокрема у планах буде обговорення міжнародного розслідування воєнних злочинів Росії. Наголошується, що Німеччина хоче надати підтримку Україні у цьому питанні.

"Розслідування воєнних злочинів Росії за останні місяці після нападу на сусідню країну у лютому мають велике значення не лише для України", - заявив Бушман.

5 жовтня президент Володимир Зеленський закликав створити Спецтрибунал щодо воєнних злочинів РФ проти України, щоб покарати тих, кого не дістають інші суди.

2 листопада генеральний прокурор України Андрій Костін закликав створити Міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів РФ, доки війна ще триває. За словами генпрокурора, також важливим є якнайшвидше створення компенсаційного механізму.

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