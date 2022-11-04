Міністр юстиції Німеччини Бушман прибув до Києва, щоб обговорити міжнародне розслідування воєнних злочинів РФ
Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман прибув до України, щоб обговорити з українською владою й правозахисниками міжнародне розслідування воєнних злочинів Росії
Про це повідомила пресслужба міністерства юстиції Німеччини у твіттері.
"Ми твердо стоїмо на боці України. Федеральний міністр юстиції Марко Бушман виїхав минулої ночі, щоб відвідати цю країну. Ясно одне: ми надаємо фінансову, військову та гуманітарну підтримку - і будемо це робити. Ми не відмовимося від свободи та справедливості", - йдеться у повідомленні відомства.
Відомо, що очільник німецького відомства планує провести переговори з українською владою та правозахисниками. Зокрема у планах буде обговорення міжнародного розслідування воєнних злочинів Росії. Наголошується, що Німеччина хоче надати підтримку Україні у цьому питанні.
"Розслідування воєнних злочинів Росії за останні місяці після нападу на сусідню країну у лютому мають велике значення не лише для України", - заявив Бушман.
- 5 жовтня президент Володимир Зеленський закликав створити Спецтрибунал щодо воєнних злочинів РФ проти України, щоб покарати тих, кого не дістають інші суди.
- 2 листопада генеральний прокурор України Андрій Костін закликав створити Міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів РФ, доки війна ще триває. За словами генпрокурора, також важливим є якнайшвидше створення компенсаційного механізму.
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