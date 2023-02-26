Міністр закордонних справ Саудівської Аравії вперше прибув до Києва

Про це йдеться в telegram президент України Володимира Зеленського.

"Провів зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принцом Файсалом бін Фарханом Аль Саудом", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що це перший офіційний візит очільника МЗС Королівства в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин.

"Розраховую на те, що він надасть нового імпульсу для подальшої активізації нашого взаємовигідного діалогу. Дякую за підтримку миру в Україні, нашого суверенітету й територіальної цілісності! Це дуже важливо для нас і нашого суспільства", - підкреслив глава Української держави.