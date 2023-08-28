Міністри країн Балтії та Польщі закликали Білорусь вивести вагнерівців зі своєї території
Міністри внутрішніх справ Польщі, Латвії, Литви та Естонії 28 серпня виступили зі спільною заявою, у якій закликали білоруський режим вивести вагнерівців з території своєї країни
Про це йдеться у Twitter Міністерства внутрішніх справ Польщі.
Зазначається, що зустріч пройшла через занепокоєння урядовців регіональною безпекою цих держав - міністри разом оцінили поточну безпекову ситуацію на кордоні ЄС з Білоруссю та Росією.
Повідомляється, що з 2021 року країни стикаються з нелегальною міграцією, що спровокована білоруським режимом, який "явно підтримується Росією". У заяві пояснюється, що зараз РФ використовує незаконну міграцію як спосіб дестабілізації обстановки у цих країнах та загалом на території Європейського союзу, зокрема, у вигляді прикордонних провокацій.
"Наголошуємо, що ми розцінюємо дії Росії та Білорусі, що з нею співпрацює, як нависні спроби дестабілізації в регіоні. Ми з усією твердістю заявляємо, що разом будемо цьому протистояти", - йдеться у заяві.
Зазначається, що дії країн будуть рішучими та відповідатимуть ситуації - аж до можливості подальшої ізоляції двох режимів, шляхом закриття пунктів пропуску.
"Ми закликаємо білоруський режим вивести ПВК Вагнера з Білорусі, вивести всіх нелегальних мігрантів з прикордонних районів і повернути їх до країн народження", - йдеться у тексті.
У заяві підкреслено, що забезпечення безпеки на зовнішньому кордоні ЄС є пріоритетною задачею для цих 4 країн.
- Місяць назад стало відомо, що вагнерівці, які базуються у Білорусі, готуються до провокацій на кордоні з Польщею та Литвою.
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