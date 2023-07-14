Мінкульт погодився передати садибу Сікорського у власність громади Києва

Про це інформує МКІП.

До Мінкульту як до Центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини направили на погодження проєкт, що передбачає передачу будинку Сікорського у власність громади як пам'ятку архітектури національного значення. МКІП уже погодило проєкт розпорядження, після чого направило відповідну документацію до Міністерства економіки України. Надалі Мінекономіки має передати його згідно з процедурою до Кабінету міністрів України.

Також учора, 13 липня, Київська міська рада повинна була звернутися до уряду, щоб Кабмін припинив блокувати передачу садиби Сікорського у власність громади столиці.

"Будинок Сікорського має надзвичайну культурну та історичну цінність, але, на жаль, має складну долю і потребує негайної реставрації. Ми закликаємо місто надати максимального сприяння заради його збереження", - наголосили в Мінкульті.

Що відомо про садибу Сікорського

Садиба Сікорського - триповерховий будинок у Києві, розташований за адресою Ярославів Вал, 15Б, на першому поверсі якого з 1904 по 1912 роки мешкав авіаконструктор Ігор Сікорський. Будинок збережений, проте перебуває у занедбаному стані. Раніше від разом із готелем "Червона зірка" перебував у власності готелю "Козацький" Міноборони України.

У 2000 році садибу передали в оренду Міжнародному благодійному фонду "Музей історії повітроплавання і авіації ім. Сікорського", що був пов'язаний із ексрегіоналом Нестором Шуфричем. Фонд був зобов'язаний провести ремонт будівлі, проте так і не зробив цього. Уже 2016 року рішенням Київського апеляційного господарського суду будинок Сікорського повернули у власність Міноборони.

У 2018 році будівля отримала статус пам'ятки історії національного значення. За рік до цього споруду оглянули й дійшли висновку, що вона перебуває в аварійному стані. Також там сталося декілька пожеж.

Згодом, 13 липня 2023 року, мер Києва Віталій Кличко анонсував звернення до уряду Київської міської ради щодо передачі садиби Сікорського у власність столичної громади.