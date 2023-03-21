Про це йдеться у заяві Мінкульту.

"Міністерство культури та інформаційної політики може надавати митцям, творцям, художникам, артистам, музикантам й журналістам листи сприяння щодо перетину кордону, якщо вони належать до сфери культури й інформації й мають за мету виїзду захист і популяризацію інтересів держави України на міжнародній арені, з обов’язковим поверненням у країну", - повідомляє міністерство.

В ній зазначено, що МКІП може сприяти у виїзді за кордон лише тим артистам та митцям, які мають на руках військово-облікові документи.

"Для запобігання випадкам зі зловживанням, таких, наприклад, як з Андрієм Щегелем і режисером Тарасом Голубковим, Мінкультури разом з правоохоронними органами було змушене ініціювати посилення вимог для виїзду за кордон чоловіків призовного віку", - пояснили в Мінкульті.

Там наголосили, що такі документи мають бути у кожного чоловіка призовного віку, а їх відсутність є порушенням законодавства.