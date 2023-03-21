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Головна Культура Мінкульт повідомив додаткові вимоги для виїзду за кордон чоловіків-артистів

Мінкульт повідомив додаткові вимоги для виїзду за кордон чоловіків-артистів

21 березня, 2023 вiвторок
04:43
Культура Мінкульт

Міністерство культури та інформаційної політики офіційно підтвердило посилення правил виїзду за кордон для чоловіків-артистів

Про це йдеться у заяві Мінкульту.

"Міністерство культури та інформаційної політики може надавати митцям, творцям, художникам, артистам, музикантам й журналістам листи сприяння щодо перетину кордону, якщо вони належать до сфери культури й інформації й мають за мету виїзду захист і популяризацію інтересів держави України на міжнародній арені, з обов’язковим поверненням у країну", - повідомляє міністерство.

В ній зазначено, що МКІП може сприяти у виїзді за кордон лише тим артистам та митцям, які мають на руках військово-облікові документи.

"Для запобігання випадкам зі зловживанням, таких, наприклад, як з Андрієм Щегелем і режисером Тарасом Голубковим, Мінкультури разом з правоохоронними органами було змушене ініціювати посилення вимог для виїзду за кордон чоловіків призовного віку", - пояснили в Мінкульті.

Там наголосили, що такі документи мають бути у кожного чоловіка призовного віку, а їх відсутність є порушенням законодавства.

  • Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що Міністерство культури та інформаційної політики України змінить правила отримання артистами дозволів на тимчасовий виїзд за кордон та ініціює посилення відповідальності за порушення правил виїзду.
  • Це сталось після скандалу з українським стендап-коміком Щегелем, який розповів, що втік з України під час повномасштабного вторгнення, адже отримав дозвіл на виїзд як артист.
  • 15 березня міністр культури Ткаченко анонсував нові вимоги для виїзду за кордон артистів, митців і журналістів.
війна з Росією
біженці з України
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