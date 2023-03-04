Через скандал з коміком Щегелем Міністерство культури змінить правила виїзду артистів за кордон

Про це інформує МКІП.

Міністерство культури нагадало, що дозвіл на перетин державного кордону під час воєнного стану та оголошення мобілізації воно надає лише тим особам, які перебувають у сфері його повноважень. Мовиться, зокрема, про діячів сфери культури та інформації, які захищають і популяризують інтереси України на міжнародній арені. Умовою наданні дозволу є обов'язкове повернення в країну.

У Міністерстві зазначили, що попри те, що МКІП сприяє виїзду за кордон різних митців, випадки, подібні до ситуації зі стендапером Андрієм Щегелем ускладнюють становище для тих, "хто дійсно боронить Україну та веде боротьбу на культурному фронті".

У МКІП повідомили, що Щегель дійсно перебував у складі групи, якій надали тимчасовий дозвіл на виїзд за кордон. Проте Міністерство зазначило, що він порушив надане йому право.

"Дії коміка є неприпустимими в умовах воєнного стану, в час, коли переважна більшість свідомих чоловіків залишаються в країні та готові воювати за збереження нашої держави", - наголосили у МКІП.

Порушення Щегелем права виїзду за кордон викликало відповідну реакцію Міністерства. Так, з метою запобігання схожим випадкам у майбутньому Міністерство разом із правоохоронними органами ініціюватиме посилення відповідальності за порушення правил виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку.

Також Міністерство вже підготувало та подало на затвердження Кабміну більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку.

Ситуацію з Андрієм Щегелем через порушення наданого йому права виїзду за кордон з обов'язковим поверненням в країну та ухилення від мобілізації візьмуть під контроль правоохоронні органи.

"Насамкінець хочемо нагадати, що кожного дня ми робимо вибір — стояти на захисті своєї країни: на лінії вогню, на культурному чи інформаційному фронтах. Цей вибір коштує життя і цей вибір зберігає життя. Але він неодмінно призведе нас до перемоги!" - підсумували в Міністерстві.