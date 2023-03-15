Ткаченко анонсував нові вимоги для виїзду за кордон артистів, митців і журналістів
Міністерство культури та інформаційної політики готує зміни до порядку виїзду за кордон артистів, митців та журналістів
Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” сказав очільник МКІП Олександр Ткаченко.
"Ми підготували зміни до порядку виїзду артистів, митців, журналістів, де два чи три ключові моменти. По-перше: всі ці люди мають подати підтвердження своїх організацій, що в цих організаціях ведеться військовий облік і, я думаю, це справедливо. По-друге, мають бути надані контракти стосовно того для чого вони, власне, виїжджають. Це промоція української культури, чи це збір коштів. Вони мають надавати звіти, про те, що вони зробили", - розповів міністр.
Ткаченко додав: звіт також має бути надано, якщо йдеться про дипломатичні візити, причому вони не можуть тривати понад 60 днів
- Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що Міністерство культури та інформаційної політики України змінить правила отримання артистами дозволів на тимчасовий виїзд за кордон та ініціює посилення відповідальності за порушення правил виїзду.
- Це сталось після скандалу з українським стендап-коміком Щегелем, який розповів, що втік з України під час повномасштабного вторгнення, адже отримав дозвіл на виїзд як артист.
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