Мінкульт представив символіку для святкування Дня Державності України
Міністерство культури та інформаційної політики представило символіку для святкування Дня Державності України
Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.
"До Дня Державності України за координації Міністерства культури та інформаційної політики України підготовлено концепцію єдиної візуальної символіки свята. Наразі виготовлено інформаційні продукти, що містять дизайн-макети, експозиційні макети, шрифти, логотипи, патерни, кольори тощо", - пише МКІП.
Також у Міністерстві зазначають, що усі охочі можуть користуватися матеріалами, які є у вільному доступі.
- Раніше повідомлялося, що Міністерство культури та інформаційної політики анонсувало збірку найкращої поезії про війну, що найдішла на портал "Поезія Вільних".
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