Мінкульт включив російського пропагандиста Кисельова до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України

Про це повідомляє пресслужба МКІП.



"Міністерство культури та інформаційної політики включило російського пропагандиста та журналіста Дмитра Кісельова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України", - ідеться в заяві.



Відповідний наказ Мінкульту № 88 від 17 лютого підготували на підставі рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 117 від 10.02.2022.



"Відповідно до статті 15 Закону України "Про кінематографію", МКІП здійснює дії щодо внесення змін до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - нагадали в міністерстві.



Нагадаємо, 3 листопада Мінкульт вніс Максима Галкіна до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України.

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