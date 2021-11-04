Мінкульт вніс Максима Галкіна до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України
Міністерство культури та інформаційної політики 3 листопада внесло російського гумориста Максима Галкіна до переліку людей, що загрожують нацбезпеці України
Про це йдеться на сайті міністерства.
Наявність особи в переліку Мінкульту означає, що на території України заборонено демонструвати виступи чи фільми з її участю.
Станом на 4 листопада у переліку перебуває 259 російських культурних діячів.
- Нагадаємо, 3 листопада Україна включила 31 російського артиста до списку осіб, які загрожують нацбезпеці.
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