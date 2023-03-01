Мінлива хмарність з проясненням та без опадів: прогноз погоди на 2 березня від Наталки Діденко
У четвер 2 березня синоптик Наталка Діденко прогнозує в Україні мінливу хмарність з проясненням та без опадів
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
2 березня в Україні опадів не очікується, хмарно, або мінлива хмарність із сонечком.
Уночі передбачається 2-7 морозу, вдень 2-7 тепла, на Закарпатті та на крайньому півдні України +6+11 градусів.
У Києві 2 березня переважатиме суха погода. Найближчої ночі -1-4 градуси, завтра вдень +4+6 градусів.
"Сьогодні всі українці абсолютно солідарні та об'єднані цим знанням - що весна буде і що вона прийшла. І через нашу любов до весни ми ще й за це їй безмежно вдячні. за вміння нас об'єднувати). Не лише за красу, відродження бажань, надії, за сонце, зелені листочки та впевненість у перемозі світла над темрявою", - написала Діденко.
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