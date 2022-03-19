Міноборони: наступ ворога зупинили практично на всіх напрямках, Маріуполь не віддамо
Оперативна обстановка залишається практично без змін, ЗСУ зупинили наступ окупантів майже за всіма напрямками, заявили в Міністерстві оборони
Про це розповів речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, пише "Інтерфакс-Україна".
"Суттєвих змін в оперативній обстановці у нас наразі не відбулося. Противника зупинено практично на всіх напрямках, де він наступав. На деяких напрямках ворога відкинули, зокрема за кілька останніх днів від столиці ворога відкинули приблизно на 70 км", - сказав Мотузяник.
Незмінною за добу залишається обстановка в Ірпені, Бучі, Броварах. Оборона Маріуполя триває, додав він.
"Це місто ворогові ми не віддамо", - запевнив речник Міноборони.
Нагадаємо, 16 березня російські окупанти влаштували авіаналіт на Київ. Ворожі снаряди влучили в кілька приватних будинків у Подільському районі.
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