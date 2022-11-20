"Міноборони не може закупити буржуйки, є запити на зимову форму та утеплення": волонтерка Ярова розповіла про потреби військових
Запити на зимову форму та утеплення від військових є постійно, також на фронті потрібні буржуйки та "зігрівайки" для берців чи рукавиць
Про це в ефірі Еспресо заявила волонтерка Дана Ярова.
"З настанням холодів ситуація погіршилась, бо взимку дуже складно воювати. Дуже "летять" автомобілі - великі запити на ремонт, зимовій гумі. Великі запити все одно по самих машинах. Мені досі приходять запити на зимову форму. Я думала, що уже кожен вирішив цю проблему для себе, загалом Міноборони її не вирішило. Всіх військових, яких я знаю - самі собі купляли зимову військову форму", - зазначила вона.
Ярова наголосила, що Міноборони може закупляти тільки те, що вона має на озброєнні.
"Дуже великий запит на буржуйки, а вони закупляти їх не можуть. Я також рекомендую родичам та волонтерам закупляти "зігрівайки" - їх дуже зручно засунути в берці чи рукавиці. Вони тримають тепло до 12 годин. По них також великий запит, але їх не можна завезти як гуманітарку. Вони йдуть як товар, який підлягає оподаткуванню, а на території України їх уже немає", - додала волонтерка.
Ярова сказала, що на утеплення запити йдуть постійно.
"Фліски, бафи, тактичні окуляри, окуляри, які надягаються на каску і закривається повністю обличчя, берці - це постійні запити, які не зменшуються, вони є. Мені розповіли історію, в одному із міст була видана зимова форма, її тримали на складі і туди прилетіло - зимової форми вже нема. Таких історій ми будемо чути багато. Це буде нон-стоп, ми повинні розуміти, що такі запити будуть надходити і надходити", - підсумувала вона.
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