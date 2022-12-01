Про це повідомляє Spiegel.

Ламбрехт у своєму листі Лінднеру заявила, що на цей час "необхідно терміново надати значні бюджетні кошти та заяви про зобов'язання".

За словами глави Міноборони ФРН, це єдиний спосіб отримати пропозиції від галузі у короткі терміни та швидко укласти відповідні контракти.

У своєму листі вона просить продемонструвати здатність коаліційних партій діяти та приймати рішення для забезпечення обороноздатності Німеччини.

Міністр також розповіла, що представники оборонної промисловості запропонували надати їм можливість постачати значну кількість терміново необхідних боєприпасів або, принаймні, можливість виробляти їх у короткостроковій та середньостроковій перспективі.

Вона додала, що ці заяви "мають бути негайно реалізовані на користь бундесверу".

Як зазначає Spiegel, склади боєприпасів ЗС Німеччини наразі "настільки порожні, що Німеччина не може задовольнити навіть мінімальні вимоги НАТО", за якими боєприпасів має вистачити на 30 днів бойових дій.

У журналі пишуть, що проблема нестачі боєприпасів відома давно, проте Ламбрехт мало що зробила для її усунення.

Нагадаємо, що раніше Німеччина погодилася передати Польщі системи ППО Patriot для того, щоб розмістити їх біля кордону з Україною. Польща та НАТО виступають за передачу їх Україні, яка залежить від рішення уряду Німеччини.

Напередодні віцепрем'єр Польщі Блащак заявив, що міністерка оборони Німеччини погодилася представити уряду пропозицію про розміщення Patriot в Україні задля спільної безпеки двох країн

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