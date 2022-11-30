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Міністерка оборони Німеччини погодилася представити уряду пропозицію про розміщення Patriot в Україні, - віцепрем'єр Польщі

30 листопада, 2022 середа
19:50
Світ американські системи ППО Patriot

Віцепрем'єр Польщі Блащак заявив, що міністерка оборони Німеччини погодилася представити уряду пропозицію про розміщення Patriot в Україні задля спільної безпеки двох країн

Про це пише у твіттері віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Під час сьогоднішньої розмови я знову переконав Німеччину, що розміщення Patriot в Україні підвищить безпеку не лише України, а й Польщі", - написав віцепрем'єр Польщі.

Блащак наголосив, що міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт зголосилася представити цю пропозицію своєму уряду.

"Сподіваюся на прийняття. Я оголосив про підтримку під час можливого переговори на форумі НАТО", - додав Блащак.

  • Нагадаємо, 21 листопада Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot після того, як минулого тижня в Польщі під час російської атаки проти України впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.
  • Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив 23 листопада, що він попросив Німеччину натомість відправити Patriot в Україну.
  • У Німеччині повідомили, що розміщення в Україні ЗРК Patriot, які нададуть Польщі, можливе лише після консультацій з НАТО.
  • У НАТО 25 листопада заявили, що рішення щодо передачі німецьких систем протиракетної оборони Patriot Україні, мають ухвалювати уряди країн.
  • Польща відразу ж цього дня, після дозволу НАТО, повторно попросила Німеччину розмістити ЗРК Patriot в Україні.
  • У Пентагоні прокоментували варіанти посилення ППО України.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в середу 30 листопада звернувся до Німеччини з проханням якнайшвидше надати Україні системи ППО Patriot. 

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Польща
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ППО
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