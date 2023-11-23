Міноборони прискорило постачання нового озброєння до ЗСУ: процес триватиме до 20 днів
Міністерство оборони України прискорило постачання нових зразків зброї та техніки до ЗСУ: планується, що процес від розробки контракту до надходження озброєння триватиме до 20 днів
Про це йдеться на сайті оборонного відомства.
Вказано, що пришвидшення уможливили зміни до постанови Кабміну від 25.02.2015 № 345 про постачання товарів оборонного призначення.
"Очікується, що внаслідок цих змін процес постачання нових зразків озброєння та військової техніки скоротиться до 20 днів, хоча цей термін може змінюватися залежно від якості та повноти наданих виробником матеріалів", - йдеться у повідомленні.
Раніше процедура постачання техніки проходила у шість етапів і могла тривати кілька місяців. Змінами з неї вилучили процедуру видання наказу про допуск до експлуатації, який необхідно було погоджувати з різними структурами МОУ та Генштабу.
Крім того, процедура скоротиться і на інших етапах. Зокрема, нові зразки зброї випробовуватимуть та перевірятимуть одразу на полі бою.
"В разі успішних результатів ніяких додаткових випробувань більше не потрібно (як це було, наприклад, з колісною самохідною гаубицею “Богдана”, яка чудово зарекомендувала себе під час виконання бойових завдань)", - розповіли в Міноборони.
Також у держзамовників з'явилася можливість закуповувати безпілотники цивільного або ж подвійного призначення класу "мікро" та "міні", які можна переобладнати для виконання бойових завдань, навіть якщо вони не були допущені до експлуатації та кодифіковані як предмет постачання.
- Військовослужбовець ЗСУ, експерт з питань нацбезпеки Іван Варченко в етері Еспресо заявив, що державі слід прискорити темпи, аби компенсувати відсутність актуальної зброї й боєприпасів в Україні.
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