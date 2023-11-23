Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Міноборони прискорило постачання нового озброєння до ЗСУ: процес триватиме до 20 днів

Міноборони прискорило постачання нового озброєння до ЗСУ: процес триватиме до 20 днів

23 листопада, 2023 четвер
14:39
Війна з Росією Міністерство оборони України

Міністерство оборони України прискорило постачання нових зразків зброї та техніки до ЗСУ: планується, що процес від розробки контракту до надходження озброєння триватиме до 20 днів

Про це йдеться на сайті оборонного відомства. 

Вказано, що пришвидшення уможливили зміни до постанови Кабміну від 25.02.2015 № 345 про постачання товарів оборонного призначення. 

"Очікується, що внаслідок цих змін процес постачання нових зразків озброєння та військової техніки скоротиться до 20 днів, хоча цей термін може змінюватися залежно від якості та повноти наданих виробником матеріалів", - йдеться у повідомленні. 

Раніше процедура постачання техніки проходила у шість етапів і могла тривати кілька місяців. Змінами з неї вилучили процедуру видання наказу про допуск до експлуатації, який необхідно було погоджувати з різними структурами МОУ та Генштабу. 

Крім того, процедура скоротиться і на інших етапах. Зокрема, нові зразки зброї випробовуватимуть та перевірятимуть одразу на полі бою. 

"В разі успішних результатів ніяких додаткових випробувань більше не потрібно (як це було, наприклад, з колісною самохідною гаубицею “Богдана”, яка чудово зарекомендувала себе під час виконання бойових завдань)", - розповіли в Міноборони. 

Також у держзамовників з'явилася можливість закуповувати безпілотники цивільного або ж подвійного призначення класу "мікро" та "міні", які можна переобладнати для виконання бойових завдань, навіть якщо вони не були допущені до експлуатації та кодифіковані як предмет постачання.

  • Військовослужбовець ЗСУ, експерт з питань нацбезпеки Іван Варченко в етері Еспресо заявив, що державі слід прискорити темпи, аби компенсувати відсутність актуальної зброї й боєприпасів в Україні. 
Україна
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
Читайте також:
23 листопада, 2023 четвер
ЗСУ атакують на лівобережжі Херсонщини та Мелітопольському напрямку, - ISW
Олександр Дубінський
22 листопада, 2023 середа
Туалет за перегородкою, душу немає: Дубінський розповів про умови перебування у Лук'янівському СІЗО
карта заставочна
Автор Богдан Бачинський
22 листопада, 2023 середа
Карта бойових дій за період 15-22 листопада: бої в Авдіївській промзоні та втеча з Олешків
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.15
    Купівля 37.15
    Продаж 37.73
  • EUR
    Купівля 40.12
    Продаж 41.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
23 листопада
15:51
Ексклюзив
Карта. Бахмут_2211
Під Бахмутом ворог жене піхоту через власні мінні поля і мінує відходи, щоб не відступали, - бригада НГУ "Рубіж"
15:31
Система ситуаційної обізнаності DELTA
Виявлення цілей та координація підрозділів: Міноборони розширило функції системи спостереження за боєм DELTА
15:18
удар РФ по Чорнобаївці 23.11.23
Окупанти обстріляли з артилерії Чорнобаївку: троє загиблих, є поранені
14:55
Віктор Орбан
ЄС схвалив виділення Угорщині 900 млн євро в обмін на розблокування допомоги Україні
14:36
Латвія
Сейм Латвії одноголосно підтримав початок перемовин про вступ України до ЄС
14:15
Оновлено
Ілюстративне фото
Росіяни атакували Антонівку та Берислав на Херсонщині: загинув чоловік, є поранена
14:04
OPINION
Сергій Фурса
Які неприємності нас чекають без грошей дядечка Сема?
13:56
У Вірменії під час виступу Пашиняна у приміщенні уряду зникло світло
13:45
британія україна
Україна отримала $400 млн під гарантію Великої Британії. Куди спрямують кошти
13:42
Ексклюзив
Ахмед Закаєв
Не повторюйте наших помилок: бригадний генерал Закаєв назвав головні причини встановлення російського режиму в Ічкерії
13:37
Мелітополь
Окупанти в Мелітополі готують агентів для наведення ударів по місту після його деокупації, - Федоров
13:21
Михайло Мудрик (ліворуч)
Євро-2024: Україна дізналася суперників по плей-офф кваліфікації
13:13
путін
Путін прибув до Білорусі на зустріч ОДКБ
13:11
обряд заплітання весільної коси
До нематеріальної культурної спадщини України зарахували обряди "Гоніння гадюк" і заплітання весільної коси
13:00
Лікарі дістали уламок російської міни з серця 4-річної дівчинки
Лікарі дістали уламок російської міни з серця 4-річної дівчинки
12:45
фейсбук та інстаграм
Instagram дозволив завантажувати Reels користувачам з усього світу
12:41
Ексклюзив
на фото головна ялинка Харкова
У метро Харкова встановили головну ялинку міста
12:39
холодна осінь
В Україні очікується потепління: прогноз погоди на 24 листопада від Наталки Діденко
12:21
Ексклюзив
Ексміністр енергетики Плачков назвав можливі причини для віялових відключень електрики
12:19
ЗСУ, війна
Окупанти почали третю хвилю штурмів на Авдіївському напрямку, - Тарнавський
12:18
електроенергія
Через дефіцит електроенергії Україна активувала аварійну допомогу з Європи: ситуація в енергосистемі станом на 23 листопада
12:09
Ексклюзив
пункт пропуску Шегині_блокада кордону
РФ відправляє на польсько-український кордон "корисних ідіотів" для дестабілізації економік обох країн, - експерт Сієрант
12:04
Knauf
НАЗК несло до переліку міжнародних спонсорів війни німецького інвестора в будівельну галузь РФ
12:03
OPINION
Олександр Саган
Як Москва намагається посварити ПЦУ з Румунською православною церквою
11:45
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 23 листопада: скільки коштують євро й долар у банках та обмінниках
11:36
безробіття
Підтримка жінок у бізнесі та працевлаштуванні: Мінекономіки розповіло про наявні в Україні програми
11:15
Огляд
міжнародний огляд
Енергомережа України стала більш вразливою, але більш захищеною, Віктор Орбан погрожує ЄС. Акценти світових ЗМІ 23 листопада
11:14
На Дніпропетровщині облаштували лікарню під землею. Там можна проводити операції
11:13
PR
Визначна прем'єра. "Оппенгеймер" онлайн українською на SWEET.TV
11:04
кримські татари
Окупанти вранці обшукали та затримали членів мусульманської релігійної громади "Алушта" в Криму
11:03
викрадена з Херсонщини дівчинка
Російський політик Миронов "удочерив" викрадену з Херсонщини 10-місячну дівчинку, – ЗМІ
10:37
ПВК Вагнер
Вагнерівці, ймовірно, реабілітувалися перед Кремлем після заколоту, - британська розвідка
10:32
Європол
Європол допомагатиме розслідувати воєнні злочини РФ в Україні
10:11
Александр Шалленберг
ЄС не повинен надавати перевагу Україні перед балканським країнами під час рішення щодо вступу, - МЗС Австрії
10:05
OPINION
Валерій Пекар
Кращі сценарії можливі, тільки треба їх втілювати
09:49
Ексклюзив
Херсонщина стане потужним напрямком стратегічного прориву Сил оборони, - генерал Маломуж
09:42
Швеція - НАТО
Туреччина не ратифікує членство Швеції в НАТО до зустрічі міністрів Альянсу, - Reuters
09:30
Оленегорський горняк, корабель РФ
Окупанти утримують у Чорному морі 2 кораблі, ракетоносії відсутні
09:11
Юрій Щиголь
Хабар Найєму: суд арештував ексочільника Держспецзв'язку з можливістю вийти за заставу
09:07
Борис Максудов
Після поранення на фронті помер російський пропагандист Максудов
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV