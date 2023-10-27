Державі слід прискорити темпи, аби компенсувати відсутність актуальної зброї й боєприпасів, - експерт Варченко

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Ми говоримо, що акценти, які зараз перед собою поставили росіяни - правильні в процесі затягування війни. Ми сподівалися, й наразі значною мірою сподіваємося, що військово-промисловий комплекс, у тому числі значно кращі об'єкти, ніж ті, які ми бачимо зараз будуть виробляти зброю для України. Ми бачимо, що Bayraktar заходить в Україну, добре, що ми не бачимо це на Google-мапах, бо те, що буде там - побачить ворог. Ми розуміємо, що це та розвідувальна інформація, якою навряд чи потрібно ділитися зараз зі всім світом", - зазначив експерт.

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Варченко зауважив, що українська демократична економіка й економіка ринкова, зараз розосередилася по тисячах гаражів.

"Тисячах маленьких майданчиків, на яких українська громадяни, люди небайдужі зараз роблять ту зброю, яка дозволяє нам нищити ворога на фронті. Держава запізнюється. При тому, що ми говоримо, що спізнюються наші партнери, але державі слід прискорити темпи, в яких ми здатні компенсувати відсутність актуальної зброї й боєприпасів в Україні", - наголосив він.