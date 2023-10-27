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Головна Війна з Росією Ситуація з артилерійськими снарядами непроста, проте ми можемо компенсувати цю прогалину завдяки касетним боєприпасам, - Згурець
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Ситуація з артилерійськими снарядами непроста, проте ми можемо компенсувати цю прогалину завдяки касетним боєприпасам, - Згурець

27 жовтня, 2023 п'ятниця
10:47
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що наразі ситуація з артилерійськими снарядами непроста, проте Україна може компенсувати цю прогалину завдяки касетним боєприпасам

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Боєприпаси є складною темою, тому що вона визначає інтенсивність бойових дій і зараз, і на перспективу. Українська сторона сподівається на допомогу від країн ЄС, які обіцяли мільйон, але бачимо, що вони не встигають робити це з огляду на низку причин, а саме: вільне розгортання виробництва, здороження боєприпасів, неготовність так швидко перейти на військові рейки й на допомогу США. Там також відбувається процес збільшення виготовлення артбоєприпасів", - зазначив аналітик.

Згурець зауважив, що у підсумку, зараз ми забезпечуємо інтенсивність бойових дій коштом касетних боєприпасів.

"Ми отримали певну частину від США, запас цих боєприпасів у межах 3 млн ще є в американській армії, вони їх не використовують і це не ті боєприпаси, які зацікавлять Ізраїль. Так що думаю, що оцей певний ґеп у розгортанні потужностей європейців, ми виконаємо щонайменше на першому кварталі наступного року та будемо компенсувати коштом постачання тих касетних боєприпасів, які є в арсеналах американської армії", - сказав він.

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Аналітик додав, що ситуація із виготовленням боєприпасів тривожніша, тому що США вийдуть на виготовлення 100 тис. боєприпасів на місяці на кінець 2025 року, а поки що вони виготовляють 25 тис. боєприпасів на місяць, при тому, що Україна втрачає близько 200 тис. на місяць.

"Так що в принципі зараз ситуація непроста, проте коштом касетних ми можемо цей ґеп компенсувати. Історія з європейцями складніша, тому що фактично вони розгортають промисловість дуже повільно. У будь-якому разі розгортання промисловості - надзвичайно важливий компонент. Я сподіваюсь, що крім сподівання на європейців і американців ми будемо розгортати власні підприємства", - наголосив Згурець.

  • 26 жовтня повідомлялося, що на початку цього року ЄС розробив план з передачі Україні боєприпасів протягом 12 місяців - спочатку з наявних запасів, а потім через контракти про спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей. Проте минула більш ніж половина визначеного строку, а Україна отримала лише 30% від обіцяного.
ЄС
зброя
Ізраїль
Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
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