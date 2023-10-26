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ЄС надав Україні лише 30% обіцяних боєприпасів, - Bloomberg

26 жовтня, 2023 четвер
11:29
Світ

На початку цього року ЄС розробив план з передачі Україні боєприпасів протягом 12 місяців - спочатку з наявних запасів, а потім через контракти про спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей. Проте минула більш ніж половина визначеного строку, а Україна отримала лише 30% від обіцяного

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що виходячи з обсягу контрактів, підписаних сьогодні, ЄС ризикує не досягнути поставленої мети. Власні джерела повідомили Bloomberg, що кілька держав-членів приватно звернулися до відділу зовнішньої політики ЄС з проханням продовжити термін передачі.

Своєю чергою Сполучені Штати Америки, які мають на меті збільшити власне виробництво приблизно до 1 мільйона снарядів на рік у 2024 році, закликали ЄС активізувати зусилля.

Видання наголошує, що поставки боєприпасів, обіцяних ЄС, мають вирішальне значення для українського контрнаступу та для того, щоб допомогти Україні не відставати від виробництва у Росії. За деякими оцінками, наступного року російські заводи поставлять 2 мільйони патронів, в той час, як Москва вже отримала поставки з Північної Кореї та продовжує використовувати снаряди радянських часів.

Окрім того, гостро стоїть питання допомоги США Ізраїлю.

"Хоча наразі загальні вимоги Ізраїлю та України щодо боєприпасів не дуже збігаються, навіть відведення невеликої кількості 155-мм артилерійських снарядів від Києва, якщо вони знадобляться Ізраїлю, має значення, коли їх кількість настільки обмежена", - каже анонімне джерело.

Держави-члени не надають подробиці того, скільки боєприпасів вже надали, проте низка країн поділилися цифрами в приватному порядку, в тому числі на офіційних зустрічах цього тижня.

Близько 12 країн, у тому числі країни Балтії, Німеччина, Нідерланди та Польща, поставили або збираються спільно доставити близько 300-400 тисяч боєприпасів. Швеція, Фінляндія, Данія та Норвегія, яка не є членом ЄС, розмістили замовлення на суму 52 мільйони євро, виробництво почнеться наступного року. Німеччина планує поставити загалом 120-130 тисяч патронів найближчим часом.

  • Депутати Європарламенту пропонують передати Україні 146 одиниць бронетехніки, що були конфісковані у Лівії в рамках ембарго ООН.
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