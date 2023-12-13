Міноборони розформовує департамент ресурсного забезпечення, з керівником спілкуються слідчі
У Міноборони ліквідовують департамент ресурсного забезпечення через закупівлі сухпайків без контролю якості. З керівником спілкуються слідчі, зіпсовані сухпайки вилучають
Повідомлення про це з’явилося на сайті Міністерства оборони України.
Зазначається, що нині в Міноборони розформовують департамент ресурсного забезпечення. До його сфери відповідальності входили всі рішення щодо закупівель міністерства: визначення кількості, вартості та процедури закупівлі.
"Це створювало корупційні ризики. Щоб уникнути їх у подальшій роботі, функції департаменту були розподілені між різними підрозділами: департаментом політики закупівель, "Агенцією закупівель у сфері оборони" (ДП "Державний оператор тилу"), департаментом планування", - йдеться у повідомленні.
У міністерстві додали, що керівник департаменту, який здійснював підписання договорів постачання сухпайків, закуплених у 2022 році без контролю якості, є фігурантом кримінального провадження, зокрема за іншими звинуваченнями.
Нині Міноборони вилучає неякісні пайки. У частині наборів пошкоджене пакування з джемом - попри те, що термін придатності продуктів ще не вийшов. Набори заборонені для видачі. У Міноборони запевнили, що найближчим часом Командування сил логістики отримає нову партію сухпайків.
Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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