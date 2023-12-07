Міноборони співпрацюватиме зі ще однією платформою з працевлаштування для рекрутингу в ЗСУ

Про це інформує Міноборони.

Як повідомили у відомстві, robota.ua стала третьою компанією, з якою Міноборони підписало таку угоду.

"Дуже приємно, що дедалі більше компаній залучається до нашого спільного проєкту рекрутингу. Збройні Сили України нині потребують фахівців у різних сферах. І є багато людей, які хочуть долучитися до війська за зрозумілим алгоритмом саме туди, де їхній цивільний досвід буде найзатребуванішим. Саме тому ми й надалі розвиватимемо співпрацю із тими компаніями на ринку рекрутингу, які надають безкоштовні послуги", - вказала заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Зараз платформа запустила окремий спецпроєкт, який містить інформацію щодо рекрутингу та вакансій в ЗСУ. Посаду та підрозділ можна обрати самостійно на відповідному сайті. Для цього потрібно обрати вакансію, яка відповідає професійному досвіду.

Генеральний директор robota.ua Валерій Решетняк зазначив, що платформа допомагатиме з рекрутингом у ЗСУ всіма можливими силами.

"Для нас дуже велика честь доєднатися до цього проєкту. Зараз дуже важливо допомагати створювати в Силах оборони України сучасну систему рекрутингу і бути частиною цього процесу. Ми розуміємо, що Збройні Сили потребують не лише людей на передовій, а ще, наприклад, кухарів чи спеціалістів з логістики", - сказав він.

У Міноборони додали, що наразі кількість вакансій ЗСУ та відгуків на них на платформах з працевлаштування суттєво зросла і продовжує демонструвати позитивну динаміку.