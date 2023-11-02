Полк "Азов" почав виставляти вакансії для пошуку бійців на сайті з працевлаштування

Про це повідомляє "Суспільне".

"Здебільшого люди думають про "Азов" - і про армію загалом - виключно як про героїв, які штурмують ворожі позиції. Проте велика частина військового підрозділу - це не штурмовики, а забезпечення: кваліфіковані екскаваторники, водії, дизелісти, діловоди, медики та інші", - сказав заступник командира по роботі з особовим складом полку "Азов" Святослав Паламар з позивним "Калина".

За його словами, у "Азов" почав створювати дещо інший підхід до залучення новобранців до підрозділу. "Калина" вважає, що він буде корисним.

На Wоrk.uа є вакансії і для тих, хто повернеться з полону, в тому числі й для тих, хто буде обмежено придатним.

Сьогодні "Азов" в пошуку сотень спеціалістів різних напрямів: від стрільців до кухарів, від парамедиків до водіїв, від операторів БПЛА до екскаваторників. Усього на сайті зараз опубліковані вакансії для представників 28 різних професій із діапазоном зарплат від 25 тис. грн до 125 тис. грн.

"Цією компанією хочемо сказати, що треба шукати різні комунікації з людьми. І служба в армії - це теж робота. І треба шукати людей, які на своєму місці робитимуть свою роботу. Тому ми звернулися до Work.ua як до сайту номер 1 пошуку роботи в Україні. Ми побачили підтримку", - додав "Калина".

Що відомо про повернених з полону командирів з Азовсталі

21 вересня 2022 року в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України, серед них були й Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега. Операція зі звільнення полонених містила три складові - обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.

24 вересня речник президента Туреччини Ібрагім Калін повідомив, що Ердоган і Зеленський узгоджували обмін 15 командирів "Азовсталі", а домовилися лише за 5.

Заступник командира полку "Азов" Мольфар розповів, що всіх звільнених українських військових росіяни катували в полоні. Захисники перебували у важкому психологічному та фізичному стані й потребували допомоги.

У вересні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поговорив зі звільненими з полону командирами з Азовсталі, які тоді перебували у Туреччині. Повідомлялося, що вони проходили медичні огляди, проводилася ретельна перевірка їхнього стану.

8 липня Україна повернула з Туреччини командирів з Азовсталі, які перебували там після російського полону.

Згодом командир Азову, підполковник Денис "Редіс" Прокопенко у неділю, 16 липня, зустрівся з особовим складом бригади - нещодавно військовий повернувся з Туреччини, до того він перебував у російському полоні.

31 липня Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко заявив, що він не виключає доєднання командира Азову Дениса Прокопенка до бойових дій, однак коли саме це станеться - залежить від обставин на фронті.