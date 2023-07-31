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"Вони готуються і будуть виконувати завдання, як і всі інші": командувач Нацгвардії про повернення на фронт командира Азову Прокопенка

31 липня, 2023 понедiлок
12:15
Війна з Росією Командир полку "Азов" Денис Прокопенко

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко заявив, що він не виключає доєднання командира Азову Дениса Прокопенка до бойових дій, однак коли саме це станеться - залежить від обставин на фронті

Про це він розповів в інтерв'ю УП.

Після повернення з Туреччини підполковник Денис "Редіс" повідомив про бажання доєднатися до участі в бойових діях. На думку командувача Нацгвардії, для цього у командира Азову немає заборони.

"Денис, він же обіймає якусь посаду. Вони обороняли Маріуполь, ще деякі в них були задачі не в складі бригади, а в складі батальйону тактичної групи. Вони готуються і будуть виконувати завдання, як і всі інші... Для мене такої якоїсь заборони, щоб мені хтось казав, що ті воюють, а ті - ні, немає. Тим паче я не розподіляю, хто воює", - наголосив Півненко.

На питання журналіста, коли приблизно ми зможемо побачити участь Дениса Прокопенка у війні, Півненко відповів, що це залежить від ситуації на фронті.

"Залежно від обстановки, яка складається на фронті. Можливо, і протягом місяця. Побачимо, подивимося, життя покаже", - сказав він.

Що відомо про повернених з полону командирів з Азовсталі

21 вересня 2022 року в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України, серед них були й Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега. Операція зі звільнення полонених містила три складові - обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.

24 вересня речник президента Туреччини Ібрагім Калін повідомив, що Ердоган і Зеленський узгоджували обмін 15 командирів "Азовсталі", а домовилися лише за 5.

Заступник командира полку "Азов" Мольфар розповів, що всіх звільнених українських військових росіяни катували в полоні. Захисники перебували у важкому психологічному та фізичному стані й потребували допомоги.

У вересні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поговорив зі звільненими з полону командирами з Азовсталі, які тоді перебували у Туреччині. Повідомлялося, що вони проходили медичні огляди, проводилася ретельна перевірка їхнього стану. 

8 липня Україна повернула з Туреччини командирів з Азовсталі, які перебували там після російського полону.

Згодом командир Азову, підполковник Денис "Редіс" Прокопенко у неділю, 16 липня, зустрівся з особовим складом бригади - нещодавно військовий повернувся з Туреччини, до того він перебував у російському полоні.

Україна
ЗСУ
Нацгвардiя
Азовсталь
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