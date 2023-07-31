"Вони готуються і будуть виконувати завдання, як і всі інші": командувач Нацгвардії про повернення на фронт командира Азову Прокопенка
Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко заявив, що він не виключає доєднання командира Азову Дениса Прокопенка до бойових дій, однак коли саме це станеться - залежить від обставин на фронті
Про це він розповів в інтерв'ю УП.
Після повернення з Туреччини підполковник Денис "Редіс" повідомив про бажання доєднатися до участі в бойових діях. На думку командувача Нацгвардії, для цього у командира Азову немає заборони.
"Денис, він же обіймає якусь посаду. Вони обороняли Маріуполь, ще деякі в них були задачі не в складі бригади, а в складі батальйону тактичної групи. Вони готуються і будуть виконувати завдання, як і всі інші... Для мене такої якоїсь заборони, щоб мені хтось казав, що ті воюють, а ті - ні, немає. Тим паче я не розподіляю, хто воює", - наголосив Півненко.
На питання журналіста, коли приблизно ми зможемо побачити участь Дениса Прокопенка у війні, Півненко відповів, що це залежить від ситуації на фронті.
"Залежно від обстановки, яка складається на фронті. Можливо, і протягом місяця. Побачимо, подивимося, життя покаже", - сказав він.
Що відомо про повернених з полону командирів з Азовсталі
21 вересня 2022 року в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України, серед них були й Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега. Операція зі звільнення полонених містила три складові - обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.
24 вересня речник президента Туреччини Ібрагім Калін повідомив, що Ердоган і Зеленський узгоджували обмін 15 командирів "Азовсталі", а домовилися лише за 5.
Заступник командира полку "Азов" Мольфар розповів, що всіх звільнених українських військових росіяни катували в полоні. Захисники перебували у важкому психологічному та фізичному стані й потребували допомоги.
У вересні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поговорив зі звільненими з полону командирами з Азовсталі, які тоді перебували у Туреччині. Повідомлялося, що вони проходили медичні огляди, проводилася ретельна перевірка їхнього стану.
8 липня Україна повернула з Туреччини командирів з Азовсталі, які перебували там після російського полону.
Згодом командир Азову, підполковник Денис "Редіс" Прокопенко у неділю, 16 липня, зустрівся з особовим складом бригади - нещодавно військовий повернувся з Туреччини, до того він перебував у російському полоні.
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