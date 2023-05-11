Про це йдеться у твіттері Міноборони України.

"Указ російського диктатора про екстрений призов резервістів на військові збори містить два прихованих розділи з грифом "таємно", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що Збройні Сили України та українська земля добре знають, що такі пункти зазвичай означають для росіян.