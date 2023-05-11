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Головна Війна з Росією Міноборони: Указ Путіна про призов резервістів має "конфіденційні" пункти і ЗСУ добре знають, що це означає для росіян

Міноборони: Указ Путіна про призов резервістів має "конфіденційні" пункти і ЗСУ добре знають, що це означає для росіян

11 травня, 2023 четвер
06:13
Війна з Росією росія мобілізація

Українські воїни добре розуміють, що означають для російських громадян розділи з грифом "таємно" в указі російського диктатора Володимира Путіна про призов резервістів на військові збори 

Про це йдеться у твіттері Міноборони України.

"Указ російського диктатора про екстрений призов резервістів на військові збори містить два прихованих розділи з грифом "таємно", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що Збройні Сили України та українська земля добре знають, що такі пункти зазвичай означають для росіян.

Світ
Росія
Володимир Путін
російська армія
мобілізація
Військові новини
Міністр оборони України
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