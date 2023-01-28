Міноборони уклало 16 державних контрактів з українськими виробниками безпілотників
Міністерство оборони України уклало 16 державних контрактів з українськими виробниками БПЛА, оскільки у 2023 році збільшуватиме закупівлі безпілотників для ЗСУ
Про це повідомили в Міноборони України.
Зазначають, що під час спільної наради представників Міноборони України, Генштабу Збройних Сил України й вітчизняних розробників та виробників БПЛА обговорили потреби й запити української армії.
У зв'язку з цим Міноборони у 2023 році збільшить закупівлі БПЛА для українських захисників. На цей сегмент планують спрямувати близько 20 млрд грн.
Також під час зустрічі обговорили поглиблення співпраці з українськими розробниками та виробниками БПЛА. Так за останній час було укладено 16 договорів із вітчизняними виробниками безпілотників.
Наразі процедура допуску БПЛА до експлуатації в армії в Україні вважається найпростішою в Європі, оскільки триває не півтора-два роки, а декілька тижнів. Зокрема з листопада 2022 року по січень 2023 року Міноборони отримало 75 заявок на БПЛА різних типів від українських виробників. 13 з них уже отримали кодифікацію та затвердили технічні умови, ще 3 типи безпілотників перебувають на стадії кодифікації.
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