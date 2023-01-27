В Україні створять перші у світі ударні роти БПЛА
В Україні створили координаційний штаб для розгортання роботи першої у світі ударної роти безпілотних літальних апаратів
Про це поінформували в Міністерстві оборони.
Зазначається, що рішення про створення ударної роти БПЛА ухвалив на Ставці Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний.
"Спільно з міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил України та Держспецзв'язку, в межах проєкту "Армія дронів", створено Координаційний штаб з ключовими міністерствами і службами, для повноцінної реалізації проєкту", - наголосили в міністерстві.
Для організації ударної роти БПЛА вже відібрали фахівців, які очолять угруповання:
"Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб долати ворога у гарячих точках. Головний партнер з навчання ударних рот - військова школа Боривітер", - додали у відомстві.
- Нагадаємо, також до України прибули шість систем для захисту енергетичних об'єктів від ворожих дронів. "Ловців шахедів" розроблено за сучасними американськими технологіями.
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