"Ловці шахедів": Україна отримала 6 систем для захисту енергооб'єктів від ворожих дронів
До України прибули шість систем для захисту енергетичних об'єктів від ворожих дронів. "Ловців шахедів" розроблено за сучасними американськими технологіями
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Наразі закупили 6 систем протидії ворожим безпілотникам. Це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні обʼєкти США", - написав він.
"Комплекс радарів і засобів глушіння сигналу допомагає виявляти та блокувати ворожі БПЛА та випускає свої дрони. Fortem DroneHunter F700 — автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом. Летить на швидкості понад 100 км/год, перехоплює та приземляє ворожі безпілотники", - охарактеризував нові системи міністр.
- Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк висловив упевненість, що російська армія використовуватиме проти України ракети та дрони "до останнього дня війни".
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