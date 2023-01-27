Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Наразі закупили 6 систем протидії ворожим безпілотникам. Це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні обʼєкти США", - написав він.

"Комплекс радарів і засобів глушіння сигналу допомагає виявляти та блокувати ворожі БПЛА та випускає свої дрони. Fortem DroneHunter F700 — автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом. Летить на швидкості понад 100 км/год, перехоплює та приземляє ворожі безпілотники", - охарактеризував нові системи міністр.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк висловив упевненість, що російська армія використовуватиме проти України ракети та дрони "до останнього дня війни".

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