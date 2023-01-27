Подоляк про російські атаки ракетами та дронами проти України: ворог використовуватиме до останнього дня війни
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк упевнений, що російська армія використовуватиме проти України ракети та дрони "до останнього дня війни"
Про це він сказав в інтерв'ю "24 каналу".
"До кінця війни в нас узагалі не буде спокійно. Тобто ми маємо реагувати на сигнали тривоги, маємо йти в укриття - це важливо. Все ж таки маємо зберегти максимальну кількість своїх людей. Це важливо для того, щоб виконати всю ту історичну роботу, яку нам треба буде зробити. Її буде дуже багато", - заявив Подоляк.
За його словами, Росія до кінця війни буде використовувати будь-які способи залякати цивільне населення.
"Це можуть бути дрони, ракети будь-якого виробництва. Будуть шукати ще якісь спроможності, але до останнього дня війни це будуть використовувати. Тому маємо спокійно, відносно спокійно до цього ставитися і просто дбати про свою особисту безпеку", - наголосив Подоляк.
- 26 січня російські окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. Було випущено 55 ракет, із яких 47 збила ППО.
- Раніше стало відомо, що Росія просила в Ірану балістичні ракети.
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