Про це він сказав в інтерв'ю "24 каналу".

"До кінця війни в нас узагалі не буде спокійно. Тобто ми маємо реагувати на сигнали тривоги, маємо йти в укриття - це важливо. Все ж таки маємо зберегти максимальну кількість своїх людей. Це важливо для того, щоб виконати всю ту історичну роботу, яку нам треба буде зробити. Її буде дуже багато", - заявив Подоляк.

За його словами, Росія до кінця війни буде використовувати будь-які способи залякати цивільне населення.

"Це можуть бути дрони, ракети будь-якого виробництва. Будуть шукати ще якісь спроможності, але до останнього дня війни це будуть використовувати. Тому маємо спокійно, відносно спокійно до цього ставитися і просто дбати про свою особисту безпеку", - наголосив Подоляк.

26 січня російські окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. Було випущено 55 ракет, із яких 47 збила ППО.

Раніше стало відомо, що Росія просила в Ірану балістичні ракети.

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