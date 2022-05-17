Міноборони за квітень перерахувало для виплат грошового забезпечення військовослужбовцям 51,5 млрд гривень
Міністерство оборони України перерахувало 51,5 млрд гривень для виплат грошового забезпечення військовослужбовцям за квітень
Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр на брифінгу в Медіацентрі.
Вона нагадала, що виплати грошового забезпечення у сфері оборони здійснюються в поточному місяці за попередній.
"Якщо ми говоримо про перерахування грошей Міністерством оборони України у війська в травні, то йдеться про гроші, які нараховуються за квітень", — зазначила Ганна Маляр.
Перший транш — виплата щомісячного грошового забезпечення, а другий — виплата додаткової винагороди у зв’язку з введенням воєнного стану. (30 000 грн на місяць, якщо немає боїв, і 100 000 грн за місяць військовослужбовцю, який безпосередньо бере участь у боях).
Зазначається, що військові частини мають зарахувати виплати військовослужбовцям орієнтовно до 20 травня.
- Також Ганна Маляр сьогодні заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.
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