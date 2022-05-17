Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр на брифінгу в Медіацентрі.

Вона нагадала, що виплати грошового забезпечення у сфері оборони здійснюються в поточному місяці за попередній.

"Якщо ми говоримо про перерахування грошей Міністерством оборони України у війська в травні, то йдеться про гроші, які нараховуються за квітень", — зазначила Ганна Маляр.

Перший транш — виплата щомісячного грошового забезпечення, а другий — виплата додаткової винагороди у зв’язку з введенням воєнного стану. (30 000 грн на місяць, якщо немає боїв, і 100 000 грн за місяць військовослужбовцю, який безпосередньо бере участь у боях).

Зазначається, що військові частини мають зарахувати виплати військовослужбовцям орієнтовно до 20 травня.

Також Ганна Маляр сьогодні заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb