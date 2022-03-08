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Міносвіти пропонує скасувати ЗНО та ДПА в 2022 році через вторгнення Росії

8 березня, 2022 вiвторок
17:58
Наука ЗНО

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив про пропозицію щодо одноразової зміни алгоритмів щодо державної підсумкової атестації для учнів 11 класу та вступу до закладів вищої освіти у 2022 році

Про це повідомила пресслужба відомства.

"Враховуючи правовий режим воєнного стану, який спричинений військовою агресією РФ пропонуємо скасувати складання державної підсумкової атестації (ДПА), зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО),  єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) як конкурсний критерій доступу до освітніх послуг", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві заявили, що пропозиція погоджена з профільним комітетом Ради, освітянською та батьківською спільнотами

"Таке рішення є непростим,  але необхідним! Адже наше головне завдання знизити рівень будь-яких стресів для дітей. Вони проживають непростий період сьогодні, і ми маємо докласти всіх зусиль, щоб цей період хоча б якось пом’якшити", - підкреслив Шкарлет.

Він додав, що відміна ЗНО сьогодні необхідна для збереження студентського контингенту, національного інтелектуального потенціалу та стимулювання до навчання в Україні.
 

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ЗНО
Міносвіти
МОН
війна з Росією
Сергій Шкарлет
ДПА
вторгнення в Україну
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