Міносвіти пропонує скасувати ЗНО та ДПА в 2022 році через вторгнення Росії

Про це повідомила пресслужба відомства.

"Враховуючи правовий режим воєнного стану, який спричинений військовою агресією РФ пропонуємо скасувати складання державної підсумкової атестації (ДПА), зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) як конкурсний критерій доступу до освітніх послуг", - йдеться у повідомленні.



У Міністерстві заявили, що пропозиція погоджена з профільним комітетом Ради, освітянською та батьківською спільнотами

"Таке рішення є непростим, але необхідним! Адже наше головне завдання знизити рівень будь-яких стресів для дітей. Вони проживають непростий період сьогодні, і ми маємо докласти всіх зусиль, щоб цей період хоча б якось пом’якшити", - підкреслив Шкарлет.

Він додав, що відміна ЗНО сьогодні необхідна для збереження студентського контингенту, національного інтелектуального потенціалу та стимулювання до навчання в Україні.

