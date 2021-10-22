Міносвіти рекомендувало перевести на "дистанційку" заклади освіти

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Оскільки епідеміологічна ситуація з COVID-19 в країні погіршується, після відповідних консультацій з Міністерством охорони здоров'я МОН рекомендує ввести дистанційне навчання з 25 жовтня по 15 листопада закладам професійної перед вищої, вищої, післядипломної освіти всіх форм власності і сфер управління", - наголосив він.

У школах навчання буде організовано з урахуванням епідемічної ситуації в кожному окремому регіоні.

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