Мінреінтеграції виключило Київ з переліку територій можливих бойових дій
Згідно з наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій від 13 січня, Київ виключили з переліку міст, де можливі бойові дії
Про це Мінреінтеграції поінформувало в телеграмі.
"Наказом від 13 січня 2023 року № 14 внесено зміни до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Згідно з наказом місто Київ виключено із переліку територій можливих бойових дій", - мовиться в повідомленні пресслужби.
В міністерстві додали: наказ зареєстрував Мін'юст України 16 січня 2023 року.
- Нагадаємо, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій наприкінці грудня ухвалило новий перелік територій, які вважаються тимчасово окупованими або на яких ведуться чи велися бойові дії. Столиця була включена в список.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.85
Купівля 39.85Продаж 40.49
-
EUR
Купівля 42.15Продаж 43.12
- Актуальне
- Важливе