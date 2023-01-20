Мінреінтеграції виключило Київ з переліку територій можливих бойових дій

Про це Мінреінтеграції поінформувало в телеграмі.

"Наказом від 13 січня 2023 року № 14 внесено зміни до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Згідно з наказом місто Київ виключено із переліку територій можливих бойових дій", - мовиться в повідомленні пресслужби.

В міністерстві додали: наказ зареєстрував Мін'юст України 16 січня 2023 року.

Нагадаємо, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій наприкінці грудня ухвалило новий перелік територій, які вважаються тимчасово окупованими або на яких ведуться чи велися бойові дії. Столиця була включена в список.

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