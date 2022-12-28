Мінреінтеграції затвердило новий перелік тимчасово окупованих територій та тих, де відбулися бойові дії

Про це повідомили в пресслужбі Мінреінтеграції.

Перелік №1369 затвердили в грудні цього року наказом Мінреінтеграції за погодженням з Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Території, які внесено до переліку поділено на дві категорії: окуповані Російської Федерацією та такі, на яких ведуться або велися бойові дії. Своєю чергою перелік категорій, на яких ведуться або велися бойові дії розділено на дві підкатегорії: території можливих або активних бойових дій.

Зазначають, що до переліку ретроспективно включено території, на яких велися бойові дії та які були тимчасово окуповані з 24 лютого 2022 року. На цих територіях бойові дії та тимчасова окупація вже завершилися.

Відповідно до нового переліку увійшли території Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей і міста Києва.

На основі цього переліку внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати. Також право на виплати мають особи, які виїхали з населених пунктів, які розташовані на територіях, які окуповані російською федерацією і на яких не визначена дата завершення бойових дій (дата припинення можливості бойових дій).

Перелік не є фіксованим. Він регулярно оновлюється. Якщо людина зареєстрована в одній з областей з переліку, але не може найти в ньому свою територію, рекомендують звернутися до відповідної військової адміністрації та уточнити інформацію.

"Звертаємо увагу, що затверджений перелік застосовуватиметься, зокрема, для організації виплат внутрішньо переміщеним особам, проведення приватизації державного майна, спрощеного вступу до закладів освіти, обмеження та відновлення доступу до публічних електронних реєстрів тощо", - наголошують у Мінреінтеграції.

24 грудня Мінреінтеграції скасувало перевірку актуального місця проживанні внутрішньо переміщених осіб.