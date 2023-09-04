Минулий тиждень був "рекордним": начальник Авдіївської МВА про евакуацію з міста

Про це він заявив у етері телеканалу Еспресо.

"1661 людина на сьогодні залишається в місті. Минулий тиждень для нас був "рекордним" з точки зору евакуації, бо такого не було вже кілька місяців. 9 людей ми вивезли за тиждень - це дійсно багато, бо я вже не пам'ятаю, коли ми так багато людей за тиждень вивозили", - зазначив він.

Також Барабаш наголосив, що багато людей у місті не планують зимувати й хочуть виїхати, бо другу зиму "навряд чи переживуть".

Читайте також: Понад 110 тис. загарбників: у ЗСУ розповіли, де РФ зосередила найбільше сил в Україні

"Бо дійсно хоч і є досвід минулої зими, всі розуміють, що краще точно не буде, хоча є підготовлені буржуйки та навіть є вже заготовлені дрова, але багато людей говорять, що будуть їхати. На питання, чому не їхати зараз, відповідають, що почекають ще трохи, бо ще не так холодно і є надія, що все-таки цей контрнаступ відбудеться та відсуне лінію фронту далі від Авдіївки й може не прийдеться виїжджати", - сказав він.