Понад 110 тис. загарбників: у ЗСУ розповіли, де РФ зосередила найбільше сил в Україні
На Лимано-Куп'янському напрямку РФ зосередила понад 110 тис. окупантів і сконцентрувала сили в напрямку Новоєгорівки
Про це поінформував начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в етері Еспресо.
"Зараз ідуть досить важкі, інтенсивні бойові дії по всій лінії зіткнення з противником у зоні відповідальності Східного угруповання військ. На Лимано-Куп'янському напрямку зараз найбільше російських окупаційних військ - понад 110 тис.", - наголосив він.
Зокрема, ворог концентрується на напрямку Новоєгорівки. Протягом 31 серпня росіяни поблизу неї завдали дев'ятьох авіаударів, провели вісім штурмів, а також 46 разів обстріляли обстріляли населений пункт.
Із семи знищених на цьому напрямку ворожих танків шість ліквідували поблизу Новоєгорівки.
- 9 серпня ветеран російсько-української війни майор запасу НГУ Олексій Гетьман зазначив, що на Куп'янсько-Лиманському напрямку ворог зосередив близько 1000 танків і намагається прорвати українську оборону.
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