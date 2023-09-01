Понад 110 тис. загарбників: у ЗСУ розповіли, де РФ зосередила найбільше сил в Україні

Про це поінформував начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в етері Еспресо.

"Зараз ідуть досить важкі, інтенсивні бойові дії по всій лінії зіткнення з противником у зоні відповідальності Східного угруповання військ. На Лимано-Куп'янському напрямку зараз найбільше російських окупаційних військ - понад 110 тис.", - наголосив він.

Зокрема, ворог концентрується на напрямку Новоєгорівки. Протягом 31 серпня росіяни поблизу неї завдали дев'ятьох авіаударів, провели вісім штурмів, а також 46 разів обстріляли обстріляли населений пункт.

Із семи знищених на цьому напрямку ворожих танків шість ліквідували поблизу Новоєгорівки.