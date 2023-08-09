Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Куп'янсько-Лиманському напрямку ворог намагається вийти на північ і повернути втрачені території, які ми звільнили. На цьому напрямку зосереджено близько 100 тис. військових армії РФ. Ще 20 тис. військовослужбовців додалися з Білорусі, де проходили навчання. Росіяни зібрали там близько 2 тис. одиниць важкої техніки, з них майже 1 тис. - це танки. Близько 300-350 одиниць РСЗВ і десь 500- 550 одиниць ствольної артилерії", - зауважив Гетьман.

За словами майора запасу НГУ, зараз наступає ЗСУ, а ворог контрнаступає.

"Тактика росіян не стала новітньою, але вони такого раніше не часто робили. Ворог застосовує танкові удари. Тобто вони намагаються прорвати нашу лінію оборони, сформувавши на відносно невеликій ділянці фронту, а це десятки кілометрів, і зосередивши потужне угруповання близько 1000 танків. І таким танковим ударом, хвиля за хвилею, ці танки намагаються пробити нашу оборону. Тобто там тривають дуже важкі бої. Також ворог веде щільний артилерійський вогонь і застосовує авіацію, РЕБ і БПЛА", - підкреслив Гетьман.