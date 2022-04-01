Минулої доби окупанти обстрілювали Харківщину з артилерії, мінометів, танків і "Градів". По центру Харкова вдарили ракетою

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгуб.

"За минулу добу російські окупаційні війська наносили артилерійські, мінометні, танкові обстріли по районах Салтівки, П’ятихатки, Олексіївки, ХТЗ, Холодна Гора, Кулінічі, Велика Данилівка, Дергачі. Всього зафіксували близько 46 ударів. Також зафіксовано близько 170 обстрілів противником з РСЗВ типу «Град» і 1 ракетний удар в центральну частину міста", - йдеться у повідомленні.

Також голова Харківської ОДА відзначив, що не спостерігалося ворожої активності.

"Але є певна активність БПЛА противника, які здійснювали польоти з розвідувальною метою", - додав Олег Синєгуб.

Із Ізюмського району розпочали евакуйовувати жителів, аби запобігти імовірним наслідкам через активні бойові дії в цьому напрямку.

"Харківщина щодня отримує гуманітарну допомогу. Обласний логістичний штаб працює цілодобово. Отримали вантажі із Полтави, Львова, Вінниці, Волині, а також міжнародних партнерів - Польщі, Чехії та ін", - написав Олег Синєгуб і додав, що все отримане передають на пункти видачі "Нової пошти" та "Укрпошти" Харкова, волонтерам, які адресно допомагають громадянам.

Так само відправляють гуманітарні вантажі до громад області.

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