Минулої доби росіяни 5 разів порушили режим тиші, поранивши двох бійців ООС
У понеділок, 14 лютого, російські окупаційні війська в зоні проведення Операції об'єднаних сил 5 разів порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Біля Трьохізбенки окупанти стріляли з ручних протитанкових гранатометів.
У напрямку Новотроїцького росіяни били зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Пісків загарбники обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Неподалік Мар'їнки окупанти скинули з безпілотного літального апарату гранатометний постріл ВОГ-17.
Українські військові відповіли вогнем, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і знищили безпілотник противника.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Унаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень, їх госпіталізовано. Стан здоров'я одного військовослужбовця - середньої важкості, іншого - задовільний.
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