Минулої доби росіяни 5 разів порушили режим тиші, поранивши двох бійців ООС

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



Біля Трьохізбенки окупанти стріляли з ручних протитанкових гранатометів.



У напрямку Новотроїцького росіяни били зі станкових протитанкових гранатометів.



Поблизу Пісків загарбники обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Неподалік Мар'їнки окупанти скинули з безпілотного літального апарату гранатометний постріл ВОГ-17.



Українські військові відповіли вогнем, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і знищили безпілотник противника.



Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.



Унаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень, їх госпіталізовано. Стан здоров'я одного військовослужбовця - середньої важкості, іншого - задовільний.

