Минулої доби в Україні зареєстрували 43 778 нових випадків COVID-19, померли 174 людини
Станом на ранок 4 лютого в Україні зафіксовано 4 213 675 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 100 983 - летальні, 3 660 351 особа одужала
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 3 лютого було зареєстровано 43 778 нових випадків COVID-19 (у тому числі 4381 дитина та 873 медпрацівники), 9497 пацієнтів одужали, 174 людини померли.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 2869;
- Вінницька область - 1356;
- Волинська область - 1034;
- Дніпропетровська область - 2115;
- Донецька область - 1799;
- Житомирська область - 3310;
- Закарпатська область - 882;
- Запорізька область - 1060;
- Івано-Франківська область - 1959;
- Київська область - 1551;
- Кіровоградська область - 331;
- Луганська область - 805;
- Львівська область - 3791;
- Миколаївська область - 921;
- Одеська область - 4136;
- Полтавська область - 1202;
- Рівненська область - 2521;
- Сумська область - 2073;
- Тернопільська область - 1664;
- Харківська область - 1789;
- Херсонська область - 1058;
- Хмельницька область - 2081;
- Черкаська область - 1166;
- Чернівецька область - 994;
- Чернігівська область - 1311.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Раніше, упродовж доби 2 лютого, в Україні було зареєстровано 39 620 нових випадків COVID-19.
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