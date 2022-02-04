Минулої доби в Україні зареєстрували 43 778 нових випадків COVID-19, померли 174 людини

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 3 лютого було зареєстровано 43 778 нових випадків COVID-19 (у тому числі 4381 дитина та 873 медпрацівники), 9497 пацієнтів одужали, 174 людини померли.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 2869;

Вінницька область - 1356;

Волинська область - 1034;

Дніпропетровська область - 2115;

Донецька область - 1799;

Житомирська область - 3310;

Закарпатська область - 882;

Запорізька область - 1060;

Івано-Франківська область - 1959;

Київська область - 1551;

Кіровоградська область - 331;

Луганська область - 805;

Львівська область - 3791;

Миколаївська область - 921;

Одеська область - 4136;

Полтавська область - 1202;

Рівненська область - 2521;

Сумська область - 2073;

Тернопільська область - 1664;

Харківська область - 1789;

Херсонська область - 1058;

Хмельницька область - 2081;

Черкаська область - 1166;

Чернівецька область - 994;

Чернігівська область - 1311.