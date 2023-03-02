Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом минулої доби під вогнем окупантів були населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області", - пише очільник регіону.

Повідомляється, що рашисти вели вогонь зі ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів по місту Куп'янськ, селища Ківшарівка та Великий Бурлук, села Красне, Глибоке, Стрілеча, Червона Зоря та інші.

Поблизу села Бударки російські війська застосував БПЛА з бойовим навантаженням.

Унаслідок цього пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

У селі Кіндрашівка Куп'янського району через обстріл з РСЗВ пошкоджено адміністративну будівлю.

1 березня піротехніки знешкодили 17 вибухонебезпечних предметів.