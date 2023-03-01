Росіяни обстріляли Чугуїв, поранено чоловіка та 13-річного хлопчика
У середу, 1 березня, росіяни обстріляли населений пункт Чугуїв, що на Харківщині, внаслідок чого постраждав чоловік 52 років та хлопчик 13 років
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що чоловік зазнав осколкового поранення, наразі він госпіталізований. Хлопчик має незначні ушкодження, отримав медичну допомогу на місці та не потребував госпіталізації.
- У Криму мешканці с. Чорноморське та м. Євпаторія в ніч на 1 березня та під ранок чули вибухи.
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