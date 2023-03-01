У Чорноморському та Євпаторії пролунали вибухи
У Криму мешканці с. Чорноморське та м. Євпаторія в ніч на 1 березня та під ранок чули вибухи
Про це повідомив Телеграм-канал Кримський вітер.
"У Чорноморському всю ніч до початку 5 ранку (4:00 за київським часом – ред.) було чути вибухи, повідомляє наш підписник. Від вибухів тряслося скло, додає інший", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що о 2:30 (1:30 за київським часом) було чути гучний вибух в районі м. Євпаторія. Його чули навіть на півночі м. Севастополь.
- У неділю, 26 лютого, в День спротиву російській окупації Криму президент України Володимир Зеленський заявив, що український прапор "повернеться у кожен куточок країни".
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