У Чорноморському та Євпаторії пролунали вибухи

Про це повідомив Телеграм-канал Кримський вітер.

"У Чорноморському всю ніч до початку 5 ранку (4:00 за київським часом – ред.) було чути вибухи, повідомляє наш підписник. Від вибухів тряслося скло, додає інший", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що о 2:30 (1:30 за київським часом) було чути гучний вибух в районі м. Євпаторія. Його чули навіть на півночі м. Севастополь.