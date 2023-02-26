Повернувши Крим, ми відновимо мир, - Зеленський у День спротиву окупації Криму
У неділю, 26 лютого, в День спротиву російській окупації Криму президент України Володимир Зеленський заявив, що український прапор "повернеться у кожен куточок країни"
Про це президент написав у телеграмі.
Він також нагадав, що саме з Криму 9 років назад почалась військова агресія РФ.
"9 років тому російська агресія почалася з Криму. Повернувши Крим, ми відновимо мир. Це наша земля. Наші люди. Наша історія. Ми повернемо український прапор у кожен куточок України", - написав Зеленський.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також заявив, що Україна обов'язково поверне півострів.
"У День спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя хочу сказати, що ми обов‘язково повернемо та повернемось", - пише він.
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