English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Мінус 63 росіянина: ЗСУ провели контратаку південніше Кривого Рогу, - Вілкул

Мінус 63 росіянина: ЗСУ провели контратаку південніше Кривого Рогу, - Вілкул

30 травня, 2022 понедiлок
01:23
війна з Росією ЗСУ

Сили оборони України південніше Кривого Рогу провели контратаку - ліквідовано 63 окупанти і 19 одиниць техніки

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

Він назвав ситуацію на фронті на цьому напрямку напруженою, але стабільною та контрольованою.

"Було проведено успішну контратаку на півдні від Кривого Рогу. Знищено 63 окупанти і 19 одиниць ворожої техніки, у тому числі сучасні танки Т-72, реактивну систему залпового вогню "Град", артилерію, гелікоптери та один літак СУ-35", - сказав Вілкул.

Очільник ВА повідомив, що 29 травня росіяни обстрілювали населені пункти Трудолюбівка, Мала Шестерня, Добрянка, Князівка, Токарєво. Було тричі обстріляно Зеленодольську громаду.

За його даними, постраждалих нема.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Дніпропетровська область
Олександр Вілкул
Кривий Ріг
ЗСУ
обстріли
Військові новини
контратака
Читайте також:
окупанти
28 травня, 2022 субота
"У нас взагалі немає кому йти в наступ. 8 людей беруть село". Окупант розповів, що з війська неможливо звільнитися
ядерна зброя рф ракета
29 травня, 2022 неділя
Посол РФ у Британії розповів, у якому випадку кремль може застосувати ядерну зброю
літак МІГ-29
28 травня, 2022 субота
У Повітряних силах розповіли подробиці бою українського МіГ-29 із російським Су-35
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.75
    Купівля 34.75
    Продаж 35.98
  • EUR
    Купівля 36.58
    Продаж 38.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
30 травня
01:38
євро
У Бельгії з червня українські біженці зможуть обмінювати гривні на євро
01:06
Росія обстріляла місто на Миколаївщині
00:56
Нацполіція
Поліцейські евакуювали п'ятьох поранених цивільних з Сєверодонецька
00:33
Оновлено
очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький
На Сумщині пролунали вибухи, - ОВА
00:28
Сирія
Росія натякає, що може заблокувати єдиний гумкоридор у Сирії, щоб тиснути на Захід в питанні санкцій, - NYT
00:01
Анджей Дуда
Польща готова бути гарантом безпеки України
2022, неділя
29 травня
23:51
світло
У Краматорську почало з'являтись світло
23:34
пістолет
До середини червня білоруським рятувальникам роздадуть зброю
23:21
російський танк Т-72Б
У окупований Мелітополь росіяни привезли танки Т-72Б, - ЗМІ
23:09
На фото Володимир Зеленський
Панельних багатоповерхівок не має бути ніде в Україні, а нове житло слід будувати з бомбосховищами, - Зеленський
23:06
путін путлер
Лавров вважає, що в Путіна не видно симптомів жодних хвороб
22:56
Ексклюзив
Шольц і Макрон
Франція та Німеччина намагаються змусити Україну підписати мир з Росією на умовах Путіна, - Огризко
22:48
путін Лукашенко
Блінкен назвав Лукашенка співучасником війни в Україні
22:46
На фото плакати, які художник створив до Дня Києва
До Дня Києва художник створив плакати із пам‘ятниками столиці
22:41
Аналітика
Сергій Згурець
Херсонщина буде звільнена ЗСУ, а американські РСЗВ дадуть перевагу над російською армією. Колонка Сергія Згурця
22:34
Косметичні зміни статуту церкви Московського патріархату дозволять їй уникнути заборони, - "Дзеркало тижня"
22:31
Газпром
Президент Сербії повідомив, що узгодив новий газовий контракт з Путіним
22:14
Ірина Верещук
Верещук закликала українців не залишатись в окупації та не брати російські паспорти
21:44
На фото втрати армії РФ
На Сході українські військові завдавали удар по скупченню особового складу та техніки армії РФ
21:23
ЄС
Напередодні саміту країни ЄС не змогли домовитися про нафтове ембарго для Росії
21:00
Сєвєродонецьк
У Сєвєродонецьку пошкоджено 90% будинків
20:53
Росія обстріляла три громади у Криворізькому районі Дніпропетровщини: у двох поцілила в поля, в одній потрапила в житловий будинок
20:44
Володимир Путін тримається за стіл під час зустрічі в Кремлі
Путін тремтить і смикається як хворий на Паркінсона, - Daily Mail
20:41
Роман Дудін
"Не працював на захист Харкова". Зеленський звільнив очільника СБУ на Харківщині
20:36
На фото "Матрос Позинич" під російським прапором пришвартований у Севастополі 19 травня.
Росіяни вивозять вкрадене в Україні зерно до Сирії, - CNN
20:31
Лондон розглядає можливість повернутися до унцій, фунтів та ярдів замість європейських стандартів мір
20:01
Ми маємо якомога швидше "вигризти" ПДЧ в НАТО, бо це питання існування Української держави, – Порошенко в інтерв'ю Портникову
19:55
Фінляндія
Фінляндія розмістить американські винищувачі біля Полярного кола
19:44
Ігор Додон
Команда заарештованого Додона збирає прихильників у Кишиневі. Хочуть дострокових парламентських виборів
19:35
Слов'янськ
Окупанти намагались штурмувати на Слов'янському напрямку, наступ не вдався і вони відступили, - Генштаб ЗСУ
19:32
Школа у селі Малинівка (Запорізька обл.), обстріляна російськими окупантами_3
Херсонські вчителі відмовилися співпрацювати з окупантами, - Міносвіти
19:28
Ексклюзив
ЗСУ
Українська армія звільнить Південь України та вийде на рубежі до 24 лютого, - експерт військової контррозвідки Притула
19:09
На фото ярмарок, який відбувся в межах Дня української культури в Естонії
Ярмарок та дегустація страв. В Естонії відбувся День української культури
18:44
McDonald's
Невідомі розбили вікна "Макдональдсу" у центрі Пензи - ЗМІ
18:38
єврейська громада україни
Палестинські терористи опублікували відео запуску повітряних куль із вибухівкою до Дня Єрусалиму
18:26
окупація Криму
Розселяє й пиячить з рашистами, здає місцевих. Одна зі старост у Боровій на Харківщині співпрацює з окупантами
18:11
На фото ДП "Торецьквугілля"
Через знеструмлення на Донеччині у двох шахтах під землею лишилися заблокованими 115 гірників
17:59
Кирило та Онуфрій
"Ми з повним розумінням". Патріарх Кирило вважає, що Онуфрій та УПЦ (МП) діють "мудро"
17:57
Ексклюзив
протикорабельні ракети
Якщо "Гарпун" стоятиме під Миколаєвом, то можна буде вражати цілі у Севастополі, - генерал-майор запасу Чумак
17:44
Олександр Ткаченко
Відновлення пошкоджених окупантами пам'яток культури може коштувати мільярдів євро, - Ткаченко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV