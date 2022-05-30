Мінус 63 росіянина: ЗСУ провели контратаку південніше Кривого Рогу, - Вілкул
Сили оборони України південніше Кривого Рогу провели контратаку - ліквідовано 63 окупанти і 19 одиниць техніки
Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.
Він назвав ситуацію на фронті на цьому напрямку напруженою, але стабільною та контрольованою.
"Було проведено успішну контратаку на півдні від Кривого Рогу. Знищено 63 окупанти і 19 одиниць ворожої техніки, у тому числі сучасні танки Т-72, реактивну систему залпового вогню "Град", артилерію, гелікоптери та один літак СУ-35", - сказав Вілкул.
Очільник ВА повідомив, що 29 травня росіяни обстрілювали населені пункти Трудолюбівка, Мала Шестерня, Добрянка, Князівка, Токарєво. Було тричі обстріляно Зеленодольську громаду.
За його даними, постраждалих нема.
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